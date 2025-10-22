Россия провела "ядерные учения": запустила ракету по полигону на границе с США

Россия "играет" с США с разрешения геополитических оппонентов Америки, в частности, Китая

Запуск ракеты "Ярс" (скриншот видео оккупантов)

22 октября Россия запустила несколько ракет в рамках "тренировки стратегических ядерных сил". Глава центра противодействия дезинформации Александр Коваленко сравнил диктатора Владимира Путина с руководителем Северной Кореи и заявил, что тот "играет" с США ракетами так же, как и КНДР.

Путин сообщил, что в рамках этих "учений" Россия запустила несколько межконтинентальных баллистических ракет, а именно:

→ атомная подводная лодка "Брянск" запустила баллистическую ракету "Синева";

→ с полигона "Плесецк" в Архангельской области по полигону "Кура" на Камчатке была запущена баллистическая ракета "Ярс". Этот полигон расположен на границе с США;

→ самолеты Ту-95 запустили крылатые ракеты.

В Кремле заявили по итогам тренировки, что якобы "все поставленные задачи были выполнены". Последняя аналогичная тренировка проходила год назад.

"Конечно, Россия не применит ядерку и это всем понятно. Но показательный пуск "Ярса" в сторону США – это исключительно информационная операция с целью в очередной раз ударить по имиджу Трамп на международной арене. Россия, как сырьевой придаток Китая, делает это при полном согласии геополитических оппонентов США, которые позволяют такие действия", – отметил Коваленко.

По его словам, надо понять, что в идеологической войне работает исключительно оружие, а не деньги. И это оружие Запад должен применить против России.

"Без этого будет труднее говорить с Глобальным Югом в будущем", – резюмировал Коваленко.

Ракетный полигон Кура на Камчатке (скриншот карты)