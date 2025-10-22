КНДР запустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Восточного моря

В Южной Корее отметили, что это первый запуск ракеты с момента вступления в должность президента Ли Чжэ Мёна. В общем – пятый в этом году

Северная Корея запустила баллистические ракеты в восточном направлении (Фото: EPA / Чон Хон-Гюн))

Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности в направлении Восточного моря. Об этом сообщило новостное агентство Yonhap со ссылкой на Вооруженные силы Южной Кореи.

Это первый запуск ракеты с момента вступления в должность президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна.

Объединенный комитет начальников штабов (JCS) заявил, что зафиксировал пуски на северо-восток примерно в 08:10 (02:10 по киевскому времени) из Чунхва в южной провинции Северная Хванхэ на юге Северной Кореи.

Запуск состоялся накануне саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября.

Последний раз до этого КНДР запускала баллистические и крылатые ракеты малой дальности в направлении Восточного моря 8 и 22 мая соответственно.

"Наши военные усилили мониторинг в рамках подготовки к дополнительным запускам и поддерживают непоколебимую готовность, одновременно обмениваясь соответствующей информацией с США и Японией", – отметили военные Южной Кореи.