Сеул заявил, что КНДР разрабатывает ракету, способную ударить по США ядерным оружием

Северная Корея еще не достигла успеха, но находится на завершающей стадии разработки снаряда

Испытания ракеты в КНДР (Иллюстративное фото: EPA/KCNA)

Северная Корея находится на завершающей стадии разработки межконтинентальной баллистической ракеты, которая могла бы поразить США ядерным оружием. Об этом заявил президент Южной Кореи Ли Джэ Мен, передает Reuters.

По его словам, КНДР еще нужно освоить технологию возвращения в плотные слои атмосферы. И этот вопрос "вероятно, скоро будет решен". Расстояние между двумя государствами около 8500 км.

"Для переговоров с США или ради собственного режима они продолжают разрабатывать межконтинентальные баллистические ракеты, способные достичь территории США, нести ядерную бомбу и бомбить территорию Америки. Похоже, они пока не достигли успеха, но находятся на завершающей стадии", – заявил Ли.

В 2024 году КНДР запустила свою самую большую на сегодняшний день межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-19". По словам экспертов, такие ракеты способны поразить любую цель в США.

Ли считает, что президент США Дональд Трамп – единственный человек, который может стать партнером Северной Кореи и наладить диалог.