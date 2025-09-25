Сеул заявив, що КНДР розробляє ракету, здатну вдарити по США ядерною зброєю

Північна Корея ще не досягла успіху, але перебуває на завершальній стадії розробки снаряда

Випробування ракети в КНДР (Ілюстративне фото: EPA/KCNA)

Північна Корея перебуває на завершальній стадії розробки міжконтинентальної балістичної ракети, яка могла б вразити США ядерною зброєю. Про це заявив президент Південної Кореї Лі Дже Мьон, передає Reuters.

За його словами, КНДР ще потрібно освоїти технологію повернення в щільні шари атмосфери. І це питання "ймовірно, скоро буде вирішено". Відстань між двома державами близько 8500 км.

"Для переговорів зі США або заради власного режиму вони продовжують розробляти міжконтинентальні балістичні ракети, здатні досягти території США, нести ядерну бомбу і бомбити територію Америки. Схоже, вони поки що не досягли успіху, але перебувають на завершальній стадії", – заявив Лі.

У 2024 році КНДР запустила свою найбільшу сьогодні міжконтинентальну балістичну ракету "Хвасон-19". За словами експертів, такі ракети здатні вразити будь-яку ціль у США.

Лі вважає, що президент США Дональд Трамп – єдина людина, яка може стати партнером Північної Кореї і налагодити діалог.