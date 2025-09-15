Північна Корея відповіла на слова США про денуклеаризацію: Ядерний статус країни незворотній

У КНДР заявили, що продовжать відкидати подібні спроби і звернулися до МАГАТЕ

Випробування міжконтинентальної балістичної ракети у КНДР (Фото: EPA/KCNA)

Північна Корея вважає свій ядерний статус незворотнім, а заяви США про денуклеаризацію становлять "серйозну загрозу". Про це заявило Постійне представництво КНДР при Організації Об'єднаних Націй, передає агентство KCNA.

"Положення КНДР як держави, що володіє ядерною зброєю, назавжди закріплене у вищому та основному законі держави, стало незворотнім... Доступ до ядерної зброї відіграє ключову й важливу роль у забезпеченні глобального миру і стабільності, є неминучим варіантом надійного захисту", – сказано в заяві.

У Північній Кореї назвали заклики США про денуклеаризацію "грубою політичною провокацією" і відкинули їх. За словами організації, такі висловлювання демонструють ворожість з боку Вашингтона.

КНДР звернулася до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) і заявила, що якщо воно справді занепокоєне міжнародною ядерною загрозою, то повинно поставити під сумнів "зловмисні дії США", які нібито грубо порушують зобов'язання Вашингтона щодо запобігання розповсюдженню ядерної зброї

"США з кожним днем доходять до крайнощів у своїй ядерній загрозі, а очолюваний США ядерний альянс дедалі відчайдушніше йде на конфронтаційні заходи... Ми, як і раніше, будемо рішуче протистояти й відкидати будь-які спроби змінити нинішнє становище КНДР", – ідеться в заяві.