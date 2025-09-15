Северная Корея ответила на слова США о денуклеаризации: Ядерный статус страны необратим

В КНДР заявили, что продолжат отвергать подобные попытки и обратились к МАГАТЭ

Испытание межконтинентальной баллистической ракеты в КНДР (Фото: EPA/KCNA)

Северная Корея считает свой ядерный статус необратимым, а заявления США о денуклеаризации представляют "серьезную угрозу". Об этом заявило Постоянное представительство КНДР при Организации Объединенных Наций, передает агентство KCNA.

"Положение КНДР как государства, владеющего ядерным оружием, навсегда закрепленное в высшем и основном законе государства, стало необратимым... Доступ к ядерному оружию играет ключевую и важную роль в обеспечении глобального мира и стабильности, является неизбежным вариантом надежной защиты", – сказано в заявлении.

В Северной Корее назвали призывы США о денуклеаризации "грубой политической провокацией" и отвергли их. По словам организации, такие высказывания демонстрируют враждебность со стороны Вашингтона.

КНДР обратилась к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и заявила, что если оно действительно обеспокоено международной ядерной угрозой, то должно поставить под сомнение "злонамеренные действия США", которые якобы грубо нарушают обязательство Вашингтона по предотвращению распространения ядерного оружия

"США с каждым днем доходят до крайностей в своей ядерной угрозе, а возглавляемый США ядерный альянс все более отчаянно идет на конфронтационные меры... Мы, как и прежде, будем решительно противостоять и отвергать любые попытки изменить нынешнее положение КНДР", – сказано в заявлении.