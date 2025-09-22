Кім Чен Ин заявив про створення "нової секретної зброї"
Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив про розробку нової "потужної секретної зброї". Його слова передає північнокорейське державне інформагентство KCNA.
"Ми отримали нову потужну секретну зброю. Було досягнуто чималих успіхів у сфері оборонної науки та досліджень, які зроблять великий внесок у різке збільшення бойового потенціалу нашої армії", – заявив Кім Чен Ин.
За словами диктатора, Північна Корея вже здійснила "серйозні кроки" у створенні нових есмінців, що стало початком перетворення країни на морську державу.
Також він заявив, що триває "безперервне зміцнення стратегічних ядерних сил" та вдосконалення характеристик звичайного озброєння.
Окремо диктатор вказав на міжкорейські зв’язки та підкреслив, що КНДР не збирається вести діалог із Республікою Корея.
"Користуючись нагодою, хотів би ще раз прояснити нашу позицію щодо відносин із Республікою Корея. Нам нема про що говорити з Республікою Корея, у нас немає з ними спільних справ", – заявив очільник Північної Кореї.
- 27 серпня Північна Корея звинуватила Південну Корею в "лицемірстві" після заяви президента країни про денуклеаризацію Корейського півострова разом зі США.
- 15 вересня в КНДР заявили про те, що країна ніколи не відмовиться від ядерної зброї, адже вона є "неминучим варіантом надійного захисту". Подібні заяви США Пхеньян назвав "грубою політичною провокацією".
Коментарі (0)