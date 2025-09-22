Ким Чен Ын заявил о создании "нового секретного оружия"

Северокорейский диктатор в своей речи заявил о новых достижениях в военной сфере, среди которых "секретное оружие"

Ким Чен Ын (Фото: KCNA)

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил о разработке нового "мощного секретного оружия". Его слова передает северокорейское государственное информагентство КЦНА.

"Мы получили новое мощное секретное оружие. Были достигнуты немалые успехи в сфере оборонной науки и исследований, которые внесут большой вклад в резкое увеличение боевого потенциала нашей армии", – заявил Ким Чен Ын.

По словам диктатора, Северная Корея уже осуществила "серьезные шаги" в создании новых эсминцев, что стало началом превращения страны в морскую державу.

Также он заявил о том, что продолжается "непрерывное укрепление стратегических ядерных сил" и совершенствование характеристик обычного вооружения.

Отдельно диктатор указал на межкорейские связи и подчеркнул, что КНДР не собирается вести диалог с Республикой Корея.

"Пользуясь случаем, хотел бы еще раз прояснить нашу позицию относительно отношений с Республикой Корея. Нам не о чем говорить с Республикой Корея, у нас нет с ними общих дел", – заявил глава Северной Кореи.