Ким Чен Ын заявил о создании "нового секретного оружия"
Северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил о разработке нового "мощного секретного оружия". Его слова передает северокорейское государственное информагентство КЦНА.
"Мы получили новое мощное секретное оружие. Были достигнуты немалые успехи в сфере оборонной науки и исследований, которые внесут большой вклад в резкое увеличение боевого потенциала нашей армии", – заявил Ким Чен Ын.
По словам диктатора, Северная Корея уже осуществила "серьезные шаги" в создании новых эсминцев, что стало началом превращения страны в морскую державу.
Также он заявил о том, что продолжается "непрерывное укрепление стратегических ядерных сил" и совершенствование характеристик обычного вооружения.
Отдельно диктатор указал на межкорейские связи и подчеркнул, что КНДР не собирается вести диалог с Республикой Корея.
"Пользуясь случаем, хотел бы еще раз прояснить нашу позицию относительно отношений с Республикой Корея. Нам не о чем говорить с Республикой Корея, у нас нет с ними общих дел", – заявил глава Северной Кореи.
- 27 августа Северная Корея обвинила Южную Корею в "лицемерии" после заявления президента страны о денуклеаризации Корейского полуострова вместе с США.
- 15 сентября в КНДР заявили о том, что страна никогда не откажется от ядерного оружия, ведь она является "неизбежным вариантом надежной защиты". Подобные заявления США Пхеньян назвал "грубой политической провокацией".
Комментарии (0)