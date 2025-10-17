Сеул к концу года развернет "ракету-монстра" в ответ на ядерные угрозы КНДР

Ракета Hyunmoo-5 (Фото: EPA/YONHAP)

Южная Корея в конце 2025 года начнет развертывание ракеты Hyunmoo-5 на фоне ядерных угроз Северной Кореи. Таким образом страна намерена достичь равнозначного "баланса страха", сообщил министр обороны Ан Гю Бак в интервью Yonhap News.

По словам министра, эта ракета – центральный элемент "военного плана возмездия" на случай нападения КНДР. Из-за стратегической важности данные о ней распространяют крайне редко.

"Поскольку Южная Корея является участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и не может обладать ядерным оружием, я твердо убежден, что у нас должно быть значительное количество гигантских ракет Hyunmoo-5 для достижения баланса страха", – сказал Ан.

Уже началось массовое производство этой ракеты, власти ищут пути, чтобы значительно увеличить эти объемы. Развертывание начнется в конце 2025 года.

Известно, что Hyunmoo-5 – это ракета класса "земля-земля", которую прозвали "монстром" из-за размеров. Она способна нести боеголовку весом около восьми тонн и уничтожать подземные бункеры. Впервые ракету представили на церемонии ко Дню Вооруженных сил Южной Кореи в 2024 году.

На прошлой неделе, во время военного парада, КНДР впервые представила новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Хвасон-20". Глава южнокорейского Минобороны не исключает, что государство может запустить ее в 2025 году. По его словам, вблизи стартовой площадки зафиксированы движения.

Также Ан выразил уверенность, что правительство нового президента Южной Кореи Ли Джэ Мёна будет добиваться передачи оперативного управления во время возможной войны (OPCON) из Вашингтона в Сеул на весь пятилетний срок Ли.