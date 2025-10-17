Сеул до кінця року розгорне "ракету-монстра" у відповідь на ядерні погрози КНДР

Ракета Hyunmoo-5 (Фото: EPA/YONHAP)

Південна Корея наприкінці 2025 року почне розгортання ракети Hyunmoo-5 на тлі ядерних загроз Північної Кореї. Таким чином країна має намір досягти рівнозначного "балансу страху", повідомив міністр оборони Ан Гю Бак в інтерв'ю Yonhap News.

За словами міністра, ця ракета – центральний елемент "військового плану відплати" на випадок нападу КНДР. Через стратегічну важливість дані про неї поширюють вкрай рідко.

"Оскільки Південна Корея є учасником Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) і не може володіти ядерною зброєю, я твердо переконаний, що ми повинні мати значну кількість гігантських ракет Hyunmoo-5 для досягнення балансу страху", – сказав Ан.

Уже почалося масове виробництво цієї ракети, влада шукає шляхи, щоб значно збільшити ці обсяги. Розгортання розпочнеться наприкінці 2025 року.

Відомо, що Hyunmoo-5 – це ракета класу "земля-земля", яку прозвали "монстром" через розміри. Вона здатна нести боєголовку вагою близько восьми тонн і знищувати підземні бункери. Уперше ракету представили на церемонії до Дня Збройних сил Південної Кореї у 2024 році.

Минулого тижня, під час військового параду, КНДР вперше представила нову міжконтинентальну балістичну ракету (МБР) "Хвасон-20". Очільник південнокорейського Міноборони не виключає, що держава може запустити її у 2025 році. За його словами, поблизу стартового майданчика зафіксовано рухи.

Також Ан висловив упевненість, що уряд нового президента Південної Кореї Лі Дже Мьона домагатиметься передання оперативного управління під час можливої війни (OPCON) з Вашингтона до Сеула на весь п'ятирічний термін Лі.