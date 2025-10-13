Росія допомагає КНДР з підводними човнами – міністр оборони Південної Кореї

В Сеулі заявили про те, що Росія поділилася з КНДР технологіями, які стосуються створення підводних човнів і ракетного озброєння

Північнокорейський та російський диктатори (Фото / EРА)

Північна Корея, ймовірно, отримала від Росії технічну допомогу для розвитку свого підводного флоту. Про це заявив міністр оборони Республіки Корея Ан Гю-бак на слуханнях у комітеті парламенту з питань оборони, передає інформаційне агентство Reuters.

За словами чиновника, йдеться про "різні технології", які стосуються програм зі створення субмарин і ракетного озброєння.

Ан Гю-бак підкреслив, що наразі зарано говорити про успішний запуск підводної ракети, адже були випробування на занурених платформах, однак підтвердженого запуску зі звичайного підводного човна не зафіксовано.

За останні два роки Північна Корея та Росія значно покращили військову співпрацю.

Згідно з оцінками південнокорейської розвідки, Пхеньян розгорнув понад 10 000 військовослужбовців для участі у війні проти України в обмін на економічну та військово-технологічну допомогу.