Кім Чен Ин показав нову міжконтинентальну ракету, яка нібито здатна вдарити по США – фото
Північна Корея провела військовий парад, під час якого північнокорейський диктатор Кім Чен Ин продемонстрував нову міжконтинентальну ракету "Хвасон-20". Про це повідомляють північнокорейське державне інформагентство KCNA та Reuters.
Парад на честь 80-ї річниці заснування правлячої Трудової партії Кореї розпочався у Пхеньяні ввечері 10 жовтня. До міста прибули прем’єр-міністр Китаю Лі Цян, російська делегація на чолі з експрезидентом Дмитром Медведєвим і голова Компартії В’єтнаму То Лам.
На військовому параді Північна Корея продемонструвала нову міжконтинентальну балістичну ракету "Хвасон-20", яку КНДР описує як "найпотужнішу систему стратегічної ядерної зброї" країни.
За словами Пхеньяна, серія міжконтинентальних балістичних ракет "Хвасон" нібито дала Північній Кореї можливість вражати будь-яку точку материкової частини США.
- 15 вересня Північна Корея відкинула слова США про денуклеаризацію і заявила, що ядерний статус країни незворотній.
- 22 вересня Кім Чен Ин заявив про створення "нової секретної зброї" у Північній Кореї.
- 25 вересня міністр Південної Кореї заявив, що КНДР може мати до 2000 кг високозбагаченого урану, якого вистачить на сотні бомб.
