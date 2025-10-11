Кім Чен Ин показав нову міжконтинентальну ракету, яка нібито здатна вдарити по США – фото

Кім Чен Ин (Фото: KCNA)

Північна Корея провела військовий парад, під час якого північнокорейський диктатор Кім Чен Ин продемонстрував нову міжконтинентальну ракету "Хвасон-20". Про це повідомляють північнокорейське державне інформагентство KCNA та Reuters.

Парад на честь 80-ї річниці заснування правлячої Трудової партії Кореї розпочався у Пхеньяні ввечері 10 жовтня. До міста прибули прем’єр-міністр Китаю Лі Цян, російська делегація на чолі з експрезидентом Дмитром Медведєвим і голова Компартії В’єтнаму То Лам.

На військовому параді Північна Корея продемонструвала нову міжконтинентальну балістичну ракету "Хвасон-20", яку КНДР описує як "найпотужнішу систему стратегічної ядерної зброї" країни.

За словами Пхеньяна, серія міжконтинентальних балістичних ракет "Хвасон" нібито дала Північній Кореї можливість вражати будь-яку точку материкової частини США.