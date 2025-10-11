Ким Чен Ын показал межконтинентальную ракету, которая якобы способна бить по США – фото

Ким Чен Ын (Фото: KCNA)

Северная Корея провела военный парад, во время которого северокорейский диктатор Ким Чен Ын продемонстрировал новую межконтинентальную ракету "Хвасон-20". Об этом сообщают северокорейское государственное информагентство KCNA и Reuters.

Парад в честь 80-й годовщины основания правящей Трудовой партии Кореи начался в Пхеньяне вечером 10 октября. В город прибыли премьер-министр Китая Ли Цян, российская делегация во главе с экс-президентом Дмитрием Медведевым и председатель Компартии Вьетнама То Лам.

На военном параде Северная Корея продемонстрировала новую межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-20", которую КНДР описывает как "самую мощную систему стратегического ядерного оружия" страны.

По словам Пхеньяна, серия межконтинентальных баллистических ракет "Хвасон" якобы дала Северной Корее возможность поражать любую точку материковой части США.