Ким Чен Ын показал межконтинентальную ракету, которая якобы способна бить по США – фото
Ким Чен Ын (Фото: KCNA)

Северная Корея провела военный парад, во время которого северокорейский диктатор Ким Чен Ын продемонстрировал новую межконтинентальную ракету "Хвасон-20". Об этом сообщают северокорейское государственное информагентство KCNA и Reuters.

Парад в честь 80-й годовщины основания правящей Трудовой партии Кореи начался в Пхеньяне вечером 10 октября. В город прибыли премьер-министр Китая Ли Цян, российская делегация во главе с экс-президентом Дмитрием Медведевым и председатель Компартии Вьетнама То Лам.

На военном параде Северная Корея продемонстрировала новую межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-20", которую КНДР описывает как "самую мощную систему стратегического ядерного оружия" страны.

По словам Пхеньяна, серия межконтинентальных баллистических ракет "Хвасон" якобы дала Северной Корее возможность поражать любую точку материковой части США.

Ракета "Хвасон-20" (Фото: KCNA)
Ракета "Хвасон-20" (Фото: KCNA)
хвасонкндрмежконтинентальная баллистическая ракетахвасон