Россия помогает КНДР с подводными лодками – министр обороны Южной Кореи
Северная Корея, вероятно, получила от России техническую помощь для развития своего подводного флота. Об этом заявил министр обороны Республики Корея Ан Гю-бак на слушаниях в комитете парламента по вопросам обороны, передает информационное агентство Reuters.
По словам чиновника, речь идет о "различных технологиях", которые касаются программ по созданию субмарин и ракетного вооружения.
Ан Гю-бак подчеркнул, что пока рано говорить об успешном запуске подводной ракеты, ведь были испытания на погруженных платформах, однако подтвержденного запуска с обычной подводной лодки не зафиксировано.
За последние два года Северная Корея и Россия значительно улучшили военное сотрудничество.
Согласно оценкам южнокорейской разведки, Пхеньян развернул более 10 000 военнослужащих для участия в войне против Украины в обмен на экономическую и военно-технологическую помощь.
