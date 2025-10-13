Россия помогает КНДР с подводными лодками – министр обороны Южной Кореи

В Сеуле заявили о том, что Россия поделилась с КНДР технологиями, которые касаются создания подводных лодок и ракетного вооружения

Северокорейский и российский диктаторы (Фото / EРА)

Северная Корея, вероятно, получила от России техническую помощь для развития своего подводного флота. Об этом заявил министр обороны Республики Корея Ан Гю-бак на слушаниях в комитете парламента по вопросам обороны, передает информационное агентство Reuters.

По словам чиновника, речь идет о "различных технологиях", которые касаются программ по созданию субмарин и ракетного вооружения.

Ан Гю-бак подчеркнул, что пока рано говорить об успешном запуске подводной ракеты, ведь были испытания на погруженных платформах, однако подтвержденного запуска с обычной подводной лодки не зафиксировано.

За последние два года Северная Корея и Россия значительно улучшили военное сотрудничество.

Согласно оценкам южнокорейской разведки, Пхеньян развернул более 10 000 военнослужащих для участия в войне против Украины в обмен на экономическую и военно-технологическую помощь.