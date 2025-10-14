Росія могла допомогти КНДР зі створенням нової міжконтинентальної ракети – Сеул

Північна Корея, можливо, отримала допомогу від росіян під час розробки нової ракети "Хвасон-20"

Кім Чен Ин та Володимир Путін (Фото: EPA)

Північна Корея могла отримати технологічну допомогу від Росії під час розробки нової міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-20". Про це сказав голова Об'єднаного комітету штабів Південної Кореї генерал Цзінь Йон Сон, передає Yonhap.

Конструкція транспортно-монтованої пускової установки для "Хвасон-20" мала інший вигляд порівняно з попередньою "Хвасон-19", яку вперше запустили у жовтні 2024 року, що викликало припущення, що КНДР могла отримати підтримку від Росії у розробці нової ракети великої дальності на тлі поглиблення їхнього військового союзу.

"Я вважаю, що існує достатня ймовірність (у підтримці РФ – ред.)", – сказав генерал Цзінь Йон Сон.

На запитання про можливості військових реагувати на гіперзвукову ракету, генерал сказав, що "точність перехоплення може дещо знизитися, але їх можна перехопити".

Він також визнав занепокоєння щодо розробки ядерної зброї КНДР та сказав, що військові ретельно підготуються до реагування на неї, додавши, що для нових систем озброєння необхідна подальша технологічна перевірка.