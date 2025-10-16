Северокорейские операторы БпЛА корректируют удары российских захватчиков в Сумской области. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и опубликовал видеоподтверждение.

Российское командование привлекает подразделения северокорейских войск для поддержки операций в Сумской области.

С территории Курской области эти подразделения проводят разведку с помощью дронов, осуществляют выявление позиций ВСУ и оказывают помощь в корректировке огня по позициям украинских подразделений.

Силы обороны зафиксировали переговоры между северокорейскими операторами БпЛА и россиянами. Операторы из КНДР корректировали огонь реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск.

"В связи с критическими потерями личного состава и провалом наступательной операции в Сумской области руководство РФ продолжает привлекать подразделения из Северной Кореи к активным боевым действиям", – говорится в сообщении Генштаба.

Военные добавили, что ВСУ документируют все факты участия иностранных формирований в вооруженной агрессии. Такие подразделения будут нейтрализованы в соответствии с законами и правилами ведения войны.