Операторы дронов из Северной Кореи корректируют удары по ВСУ в Сумской области – видео
Северокорейские операторы БпЛА корректируют удары российских захватчиков в Сумской области. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и опубликовал видеоподтверждение.
Российское командование привлекает подразделения северокорейских войск для поддержки операций в Сумской области.
С территории Курской области эти подразделения проводят разведку с помощью дронов, осуществляют выявление позиций ВСУ и оказывают помощь в корректировке огня по позициям украинских подразделений.
Силы обороны зафиксировали переговоры между северокорейскими операторами БпЛА и россиянами. Операторы из КНДР корректировали огонь реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск.
"В связи с критическими потерями личного состава и провалом наступательной операции в Сумской области руководство РФ продолжает привлекать подразделения из Северной Кореи к активным боевым действиям", – говорится в сообщении Генштаба.
Военные добавили, что ВСУ документируют все факты участия иностранных формирований в вооруженной агрессии. Такие подразделения будут нейтрализованы в соответствии с законами и правилами ведения войны.
- 1 июля 2025 года ГУР сообщало, что непосредственного участия солдат Северной Кореи в боевых действиях на стороне России против Сил обороны не фиксируется.
- Тогда же в разведке заявляли, что на военных полигонах на Дальнем Востоке России прошли подготовку около 3500 солдат КНДР, их могут перебросить в Курскую область.
- В августе ГУР сообщало, что более 10 000 солдат из Северной Кореи продолжают находиться на полигонах в европейской части России.
