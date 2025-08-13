Солдаты Северной Кореи продолжают находиться на полигонах в Курской области – ГУР
Более 10 000 солдат из Северной Кореи продолжают находиться на полигонах в европейской части России. Об этом в интервью Суспільному рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны, генерал-майор Вадим Скибицкий.
"Военнослужащие КНДР так и продолжают находиться в Курской области, вообще в европейской части, на полигонах, где созданы эти четыре бригады, они так и остаются", – сказал генерал.
Он добавил, что речь идет ориентировочно об 11 000 солдат.
"И четко определено, что их основная зона ответственности – это Курская и Белгородская области. И это мы видели и по боевому применению, и по их присутствию именно в этом регионе", – уточнил Скибицкий.
По словам заместителя начальника ГУР, ожидается прибытие первой партии северокорейских военных, ориентировочно 1200 человек, в Курскую область. Есть предварительная договоренность между Россией и КНДР о направлении 6000 бойцов для проведения разминирования, инженерных работ, восстановления инфраструктуры, строительства мостов и дорог, медицинский персонал.
"Те, которые будут выполнять задачи, опять же, Курская и Белгородская области", — уточнил генерал.
Прибытие 1200 военных КНДР было запланировано на конец июля или начало августа. Они будут проходить службу и выполнять задачи, отметил Скибицкий.
- 1 июля 2025 года ГУР сообщало, что непосредственного участия солдат Северной Кореи в боевых действиях на стороне России против Сил обороны не фиксируется.
- Тогда же в разведке заявляли, что на военных полигонах на Дальнем Востоке России прошли подготовку около 3500 солдат КНДР, их могут перебросить в Курскую область.
