Солдати Північної Кореї продовжують перебувати на полігонах у Курській області – ГУР

У розвідці заявили про домовленість між РФ та КНДР направити 6000 військових у Курську область для розмінування, будівництва тощо

Вадим Скібіцький (Фото: ГУР)

Понад 10 000 солдатів з Північної Кореї продовжують перебувати на полігонах в європейській частині Росії. Про це в інтерв’ю Суспільному розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони, генерал-майор Вадим Скібіцький.

"Військовослужбовці КНДР так і продовжують перебувати в Курській області, взагалі в європейській частині, на полігонах, де створені ці чотири бригади, вони так і залишаються", – сказав генерал.

Він додав, що йдеться орієнтовно про 11 000 солдатів.

"І чітко визначено, що їхня основна зона відповідальності – це Курська й Бєлгородська області. І це ми бачили й по бойовому застосуванню, і по їхній присутності саме в цьому регіоні", – уточнив Скібіцький.

За словами заступника начальника ГУР, очікується прибуття першої партії північнокорейських військових, орієнтовно 1200 осіб, в Курську область. Є попередня домовленість між Росією та КНДР щодо направлення 6000 бійців для проведення розмінування, інженерних робіт, відновлення інфраструктури, будівництва мостів та доріг, медичний персонал.

"Ті, які будуть виконувати завдання, знову ж таки, Курська та Бєлгородська області", – уточнив генерал.

Прибуття 1200 військових КНДР було заплановано на кінець липня або початок серпня. Вони будуть проходити службу і виконувати завдання, зазначив Скібіцький.