Солдати Північної Кореї продовжують перебувати на полігонах у Курській області – ГУР
Понад 10 000 солдатів з Північної Кореї продовжують перебувати на полігонах в європейській частині Росії. Про це в інтерв’ю Суспільному розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони, генерал-майор Вадим Скібіцький.
"Військовослужбовці КНДР так і продовжують перебувати в Курській області, взагалі в європейській частині, на полігонах, де створені ці чотири бригади, вони так і залишаються", – сказав генерал.
Він додав, що йдеться орієнтовно про 11 000 солдатів.
"І чітко визначено, що їхня основна зона відповідальності – це Курська й Бєлгородська області. І це ми бачили й по бойовому застосуванню, і по їхній присутності саме в цьому регіоні", – уточнив Скібіцький.
За словами заступника начальника ГУР, очікується прибуття першої партії північнокорейських військових, орієнтовно 1200 осіб, в Курську область. Є попередня домовленість між Росією та КНДР щодо направлення 6000 бійців для проведення розмінування, інженерних робіт, відновлення інфраструктури, будівництва мостів та доріг, медичний персонал.
"Ті, які будуть виконувати завдання, знову ж таки, Курська та Бєлгородська області", – уточнив генерал.
Прибуття 1200 військових КНДР було заплановано на кінець липня або початок серпня. Вони будуть проходити службу і виконувати завдання, зазначив Скібіцький.
- 1 липня 2025 року ГУР повідомляло, що безпосередньої участі солдатів Північної Кореї у бойових діях на боці Росії проти Сил оборони не фіксується.
- Тоді ж у розвідці заявляли, що на військових полігонах на Далекому Сході Росії пройшли підготовку близько 3500 солдатів КНДР, їх можуть перекинути в Курську область.
