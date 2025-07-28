КНДР передала Росії 6,5 млн боєприпасів та понад 600 артсистем – зовнішня розвідка

Парад в КНДР (Фото: KCNA)

Північна Корея передала Росії близько 6,5 млн артилерійських снарядів різних калібрів і сотні артсистем. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки у відповідь на запит LIGA.net.

Наразі КНДР залишається основним іноземним постачальником боєприпасів практично до усіх артилерійських систем, які є на озброєнні Збройних сил Росії та додатково надходять з Північної Кореї. Це міни калібру 82, 120, 140 мм, артилерійські (реактивні) снаряди калібрів 122, 130, 152 та 170 мм.

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За оцінками розвідки, усього КНДР передала РФ щонайменше 6,5 млн одиниць боєприпасів калібрів 122 або 152 мм.

СЗР також відомо про передання окупантам значної кількості артилерійських систем. КНДР надала Росії близько 600 різноманітних артилерійських (реактивних) систем, мінометів і ракетних комплексів власної розробки, а саме:

→ декілька самохідних пускових установок ОТРК KN-23/24 та 600 мм реактивних систем залпового вогню KN-25;

→ близько 120 одиниць 240 мм реактивних систем залпового вогню М-1991;

→ близько 120 одиниць 170 мм самохідних гаубиць М-1989 Koksan;

→ близько 100 одиниць 122 мм причіпних гаубиць Д-74И;

→ близько 100 одиниць 140 мм мінометів М-1982;

→ щонайменше 165 одиниць 107 мм РСЗВ Туре 63.

"Попри те, що за оцінками російських військових, окремі зразки північнокорейської артилерії є менш ефективними та ремонтопридатними, співпраця між КНДР та Росії у воєнно-технічній сфері є обопільно вигідною. КНДР – отримує можливість перевірити та вдосконалити зброю власного виробництва у сучасних бойових умовах, Росія – компенсувати бойові втрати", – акцентували у розвідці.

У травні очільник СЗР Іващенко повідомляв, що Північна Корея передала РФ щонайменше 6 млн артснарядів.

11 липня Буданов заявив, що Північна Корея зараз постачає до 40% боєприпасів Росії для війни проти України. Однак конкретних цифр очільник ГУР не назвав.

13 липня розвідка Південної Кореї повідомила, що Пхеньян уже надав Москві 12 млн боєприпасів калібру 152 мм.