Буданов: Північна Корея постачає Росії майже половину боєприпасів для війни проти України
Кирило Буданов (Фото: Liga.net)

Північна Корея зараз постачає до 40% боєприпасів Росії для війни проти України, оскільки партнерство між Пхеньяном і Москвою поглиблюється. Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю Bloomberg.

За його словами, режим керівника КНДР Кім Чен Ина також надсилає Росії іншу зброю, зокрема балістичні ракети та артилерійські системи.

Читайте також
"Особливі буряти" Путіна. Як солдати КНДР воюють проти України: ексклюзивні подробиці

Водночас Росія надає Північній Кореї гроші та технології, допомагаючи послабити міжнародну ізоляцію Пхеньяна, розповів Буданов.

"Це гарна зброя. Північна Корея має величезні запаси, і виробництво триває цілодобово", – сказав Буданов, пояснюючи 60% втрат військово-розвідувальних підрозділів за останні три місяці ударами артилерії північнокорейського виробництва.

РосіябоєприпасигурПівнічна Кореякирило буданов