Буданов: Північна Корея постачає Росії майже половину боєприпасів для війни проти України

За словами очільника ГУР, КНДР також передає росіянам балістичні ракети та артилерійські системи

Кирило Буданов (Фото: Liga.net)

Північна Корея зараз постачає до 40% боєприпасів Росії для війни проти України, оскільки партнерство між Пхеньяном і Москвою поглиблюється. Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю Bloomberg.

За його словами, режим керівника КНДР Кім Чен Ина також надсилає Росії іншу зброю, зокрема балістичні ракети та артилерійські системи.

Водночас Росія надає Північній Кореї гроші та технології, допомагаючи послабити міжнародну ізоляцію Пхеньяна, розповів Буданов.

"Це гарна зброя. Північна Корея має величезні запаси, і виробництво триває цілодобово", – сказав Буданов, пояснюючи 60% втрат військово-розвідувальних підрозділів за останні три місяці ударами артилерії північнокорейського виробництва.