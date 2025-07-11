Буданов: КНДР поставляет России почти половину боеприпасов для войны против Украины

По словам главы ГУР, КНДР также передает россиянам баллистические ракеты и артиллерийские системы

Кирилл Буданов (Фото: Liga.net)

Северная Корея в настоящее время поставляет России до 40% боеприпасов для войны против Украины, поскольку партнерство между Пхеньяном и Москвой углубляется. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью Bloomberg.

По его словам, режим лидера КНДР Ким Чен Ына также поставляет России другое оружие, в том числе баллистические ракеты и артиллерийские системы.

В то же время Россия предоставляет Северной Корее деньги и технологии, помогая ослабить международную изоляцию Пхеньяна, рассказал Буданов.

"Это хорошее оружие. У Северной Кореи огромные запасы, и производство ведется круглосуточно", – сказал Буданов, объясняя 60% потерь военно-разведывательных подразделений за последние три месяца ударами артиллерии северокорейского производства.