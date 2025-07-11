Буданов: КНДР поставляет России почти половину боеприпасов для войны против Украины
Северная Корея в настоящее время поставляет России до 40% боеприпасов для войны против Украины, поскольку партнерство между Пхеньяном и Москвой углубляется. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью Bloomberg.
По его словам, режим лидера КНДР Ким Чен Ына также поставляет России другое оружие, в том числе баллистические ракеты и артиллерийские системы.
В то же время Россия предоставляет Северной Корее деньги и технологии, помогая ослабить международную изоляцию Пхеньяна, рассказал Буданов.
"Это хорошее оружие. У Северной Кореи огромные запасы, и производство ведется круглосуточно", – сказал Буданов, объясняя 60% потерь военно-разведывательных подразделений за последние три месяца ударами артиллерии северокорейского производства.
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