КНДР надала Росії 12 млн снарядів калібру 152 мм – розвідка Південної Кореї

Військові Північної Кореї (Ілюстративне фото: KCNA)

Північна Корея продовжує постачати Росії артилерійські снаряди для підтримки її війни проти України. Пхеньян уже надав Москві 12 млн боєприпасів калібру 152 мм. Про це повідомило агентство Yonhap із посиланням на розвідувальний звіт Південної Кореї.

Згідно зі звітом Управління оборонної розвідки (DIA) Північна Корея надала росіянам близько 28 000 контейнерів зі зброєю та артилерійськими снарядами станом на 13 липня.

Якщо цю кількість контейнерів перерахувати на одиниці снарядів калібру 152 мм, може йтися про більш ніж 12 млн, йдеться в документі.

Yonhap нагадало, що від жовтня 2024 року Північна Корея надала Росії велику кількість систем озброєння і боєприпасів та спрямувала близько 13 000 військовослужбовців для підтримки російської війни проти України.

А наприкінці червня розвідка Південної Кореї повідомляла, що Пхеньян спрямує додаткові війська до Росії в липні або серпні. Російські пропагандисти писали про 5000 військових будівельників та 1000 саперів, яких мають спрямувати до Курської області.

LIGA.net звернулася за коментарем до Головного управління розвідки Міністерства оборони, але відповіді на момент публікації новини не отримала.

У травні очільник СЗР Іващенко повідомляв, що Північна Корея передала РФ щонайменше 6 млн артснарядів.

11 липня Буданов заявив, що Північна Корея зараз постачає до 40% боєприпасів Росії для війни проти України. Однак конкретних цифр очільник ГУР не назвав.