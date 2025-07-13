КНДР предоставила России 12 млн снарядов калибра 152 мм – разведка Южной Кореи

Военные Северной Кореи (Иллюстративное фото: KCNA)

Северная Корея продолжает поставлять России артиллерийские снаряды для поддержки войны против Украины. Пхеньян уже предоставил Москве 12 млн боеприпасов калибра 152 мм. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на разведывательный отчет Южной Кореи.

Согласно отчету Управления оборонной разведки (DIA) Северная Корея предоставила россиянам около 28 000 контейнеров с оружием и артиллерийскими снарядами по состоянию на 13 июля.

Если это количество контейнеров пересчитать на единицы снарядов калибра 152 мм, речь может идти о более чем 12 млн, говорится в документе.

Yonhap напомнило, что с октября 2024 года Северная Корея предоставила России большое количество систем вооружения и боеприпасов и направила около 13 000 военнослужащих для поддержки российской войны против Украины.

А в конце июня разведка Южной Кореи сообщала, что Пхеньян направит дополнительные войска в Россию в июле или августе. Российские пропагандисты писали о 5000 военных строителей и 1000 саперов, которые должны направиться в Курскую область.

LIGA.net обратилась за комментарием в Главное управление разведки Министерства обороны, но ответа на момент публикации новости не получила.

В мае глава СВР Иващенко сообщал, что Северная Корея передала РФ не менее 6 млн артснарядов.

11 июля Буданов заявил, что Северная Корея сейчас поставляет до 40% боеприпасов России для войны против Украины. Однако конкретных цифр глава ГУР не назвал.