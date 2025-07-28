Північна Корея офіційно відкинула спроби Сеула налагодити відносини: Нема що обговорювати

Кім Йо Джон (Фото: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

Північна Корея не зацікавлена в жодній політиці або пропозиціях щодо примирення з боку Південної Кореї. Про це заявила сестра лідера КНДР і високопоставлена чиновниця керівної партії Кім Йо Чжон, передає KCNA.

Це перша відповідь КНДР на мирні ініціативи нового президента Південної Кореї Лі Чже Мьона. У Пхеньяні вважають, що він нічим не відрізняється від "вороже налаштованого" попередника Юн Сок Йоля.

"Якщо Південна Корея розраховує повернути назад усі наслідки (своїх дій) кількома сентиментальними словами, то більшого прорахунку бути не може. Іншими словами, це навіть не заслуговує нашої оцінки", – сказала сестра Кім Чен Ина.

Вона заявила, що КНДР не цікавить будь-яка політика чи пропозиції від Сеула і країна не має наміру сідати за стіл переговорів. І це офіційна позиція країни, яка вперше озвучена після дій з боку Півдня на примирення з Північчю.

"Нам нема чого обговорювати. Відносини між КНДР та РК безповоротно вийшли за межі поняття однорідності", – підкреслила Кім Йо Чжон.

У Міністерстві у справах об'єднання Південної Кореї відреагували та заявили, що такі висловлювання показують, що "стіна недовіри дуже висока через ворожу і конфронтаційну політику останніх кількох років". Сеул має намір і далі докладати зусиль щодо примирення і співпраці, сказав на брифінгу представник міністерства Ку Бен Сам.