Армія Південної Кореї призупинила трансляції через гучномовець на кордоні з КНДР

Кордон (Ілюстративне фото: Yonhap/EPA)

У середу, 11 червня, армія Південної Кореї призупинили трансляцію пропаганди через гучномовці уздовж кордону з КНДР на тлі намірів адміністрації нового президента відновити зв’язки з Пхеньяном. Про це повідомило агентство Yonhap.

Військові відновили такі пропагандистські трансляції в червні 2024 року у відповідь на неодноразові запуски Північною Кореєю повітряних куль зі сміттям через кордон. Через рік трансляції були призупинені.

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"Це рішення було ухвалене в межах зусиль для виконання обіцянки щодо відновлення міжкорейської довіри та миру на Корейському півострові", – заявив представник Об’єднаного комітету начальників штабів (JCS).

Посадовець додав, що агітаційну кампанію призупинено відповідно до "наказу згори".

Цей крок відбувся лише через тиждень після інавгурації президента Південної Кореї Лі Чже Мьона, який пообіцяв призупинити кампанії з листівками та трансляціями через гучномовці, прагнучи покращити відносини між Сеулом та Пхеньяном.

Раніше цього тижня у JCS повідомили, що призупинення трансляцій уздовж кордону залежатиме від дій Північної Кореї, водночас зазначивши, що трансляції відбуваються "гнучко, відповідно до стратегічної та оперативної ситуації".

26 травня Лі назвав Китай важливим торговим партнером, який має "ключовий вплив" на безпеку Корейського півострова.

10 червня він попросив лідера Китаю "відіграти конструктивну роль" у денуклеаризації Корейського півострова.