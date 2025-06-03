На виборах президента у Південній Кореї переміг кандидат від Демократичної партії

Опонент Лі Чже Мьона визнав свою поразку та привітав його з перемогою

Лі Чже Мьон (Фото: EPA/JEON HEON-KYUN)

Кандидат від ліберальної Демократичної партії Лі Чже Мьон переміг на позачергових виборах президента Південної Кореї. Про це повідомляє Yonhap News Agency.

Після підрахунку 100% голосів стало відомо, що його опонент Кім Мун Су від консервативної Партії влади народу набрав 41,5% голосів проти 49,4% Лі Чже Мьона.

У своїй промові новообраний президент пообіцяв "перемогти заколот" і не допустити "воєнного перевороту", маючи на увазі спробу попереднього президента Юн Сок Йоля запровадити воєнний стан.

"Я виконаю свою місію зі створення миру, в якому буде відновлено демократію, а народ поважатиметься як суверенний у демократичній республіці, де люди житимуть разом і співпрацюватимуть один з одним. Як тільки мене затвердять як обраного президента, я докладу всіх своїх сил до відродження економіки та відновлення коштів для існування людей", – сказав він.

Кім Мун Су визнав поразку на пресконференції у штаб-квартирі своєї партії, заявивши, що він "покірно приймає вибір народу", і привітав Лі Чже Мьона.