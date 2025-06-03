На виборах президента у Південній Кореї переміг кандидат від Демократичної партії
Кандидат від ліберальної Демократичної партії Лі Чже Мьон переміг на позачергових виборах президента Південної Кореї. Про це повідомляє Yonhap News Agency.
Після підрахунку 100% голосів стало відомо, що його опонент Кім Мун Су від консервативної Партії влади народу набрав 41,5% голосів проти 49,4% Лі Чже Мьона.
У своїй промові новообраний президент пообіцяв "перемогти заколот" і не допустити "воєнного перевороту", маючи на увазі спробу попереднього президента Юн Сок Йоля запровадити воєнний стан.
"Я виконаю свою місію зі створення миру, в якому буде відновлено демократію, а народ поважатиметься як суверенний у демократичній республіці, де люди житимуть разом і співпрацюватимуть один з одним. Як тільки мене затвердять як обраного президента, я докладу всіх своїх сил до відродження економіки та відновлення коштів для існування людей", – сказав він.
Кім Мун Су визнав поразку на пресконференції у штаб-квартирі своєї партії, заявивши, що він "покірно приймає вибір народу", і привітав Лі Чже Мьона.
- 3 грудня 2024 року тодішній президент Південної Кореї оголосив воєнний стан через нібито загрозу державного перевороту. Але вже за кілька годин парламент країни одностайно підтримав резолюцію щодо скасування воєнного стану.
- 4 грудня до парламенту внесли клопотання про імпічмент президенту. Оголосити імпічмент Юну вдалося лише 14 грудня з другої спроби.
- 26 січня 2025 року прокуратура звинуватила Юна у спробі державного перевороту. 4 квітня суд підтримав імпічмент Юну та усунув його з посади, а 14 квітня пройшов суд над експрезидентом.
- 29 травня у Південній Кореї розпочалися дострокові вибори президента. Явка стала рекордною в історії країни.