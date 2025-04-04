Конституційний суд Південної Кореї підтримав імпічмент президента Юна

Юн Сок Йоль (Фото: JEON HEON-KYUN/EPA)

У п'ятницю, 4 квітня Конституційний суд Південної Кореї підтримав імпічмент президента Юн Сок Йоля та усунув його з посади за необґрунтоване введення воєнного стану в країні 3 грудня 2024 року. Про це повідомляє Reuters.

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Виконувач обов'язків голови суду Мун Хен Бе вирішив, що Юн порушив свої обов'язки президента під час оголошення воєнного стану і діяв за межами повноважень, наданих йому Конституцією.

"Юн вчинив серйозну зраду довіри людей, які є суверенними членами демократичної республіки", – сказав Мун, додавши, що оголошення воєнного стану спровокувало хаос у всіх сферах суспільства, економіки, зовнішньої політики.

Суд відхилив більшість аргументів президента про те, що він оголосив воєнний стан через зловживання владою головною опозиційною партією, яка має парламентську більшість.

Суддя наголосив, що існують юридично виправдані шляхи для вирішення розбіжностей.

Указ про введення воєнного стану не мав обґрунтування, а також був процедурно недосконалим, сказав Мун. Він додав, що мобілізація військових проти парламенту для зриву його функцій є серйозним порушенням конституційного обов’язку Юна щодо захисту незалежності трьох гілок влади.

Після усунення Юна президентські вибори мають відбутися протягом 60 днів, згідно з конституцією країни. Прем'єр-міністр Хан Док Су і далі виконуватиме обов'язки президента до інавгурації нового президента.

64-річному Юну загрожує кримінальний суд за звинуваченням у спробі державного перевороту.