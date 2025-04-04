Конституционный суд Южной Кореи поддержал импичмент президента Юна

Юн Сок Ёль (Фото: JEON HEON-KYUN/EPA)

В пятницу, 4 апреля Конституционный суд Южной Кореи поддержал импичмент президента Юн Сок Ёля и отстранил его от должности за необоснованное введение военного положения в стране 3 декабря 2024 года. Об этом сообщает Reuters.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Исполняющий обязанности главы суда Мун Хен Бе решил, что Юн нарушил свои обязанности президента во время объявления военного положения и действовал за пределами полномочий, предоставленных ему Конституцией.

"Юн совершил серьезное предательство доверия людей, которые являются суверенными членами демократической республики", – сказал Мун, добавив, что объявление военного положения спровоцировало хаос во всех сферах общества, экономики, внешней политики.

Суд отклонил большинство аргументов президента о том, что он объявил военное положение из-за злоупотребления властью главной оппозиционной партией, имеющей парламентское большинство.

Судья подчеркнул, что существуют юридически оправданные пути для разрешения разногласий.

Указ о введении военного положения не имел обоснования, а также был процедурно несовершенным, сказал Мун. Он добавил, что мобилизация военных против парламента для срыва его функций является серьезным нарушением конституционного долга Юна по защите независимости трех ветвей власти.

После устранения Юна президентские выборы должны пройти в течение 60 дней, согласно конституции страны. Премьер-министр Хан Док Су будет продолжать исполнять обязанности президента до инаугурации нового президента.

64-летнему Юну грозит уголовный суд по обвинению в попытке государственного переворота.