На выборах президента в Южной Корее победил кандидат от Демократической партии

Оппонент Ли Чжэ Мёна признал свое поражение и поздравил его с победой

Ли Чжэ Мён (Фото: EPA/JEON HEON-KYUN)

Кандидат от либеральной Демократической партии Ли Чжэ Мён победил на внеочередных выборах президента Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

После подсчета 100% голосов стало известно, что его оппонент Ким Мун Су от консервативной Партии власти народа набрал 41,5% голосов против 49,4% у Ли Чжэ Мёна.

В своей речи новоизбранный президент пообещал "победить мятеж" и не допустить "военного переворота", имея в виду попытку предыдущего президента Юн Сок Ёля ввести военное положение.

"Я выполню свою миссию по созданию мира, в котором будет восстановлена ​​демократия, а народ будет уважаться как суверенный в демократической республике, где люди будут жить вместе и сотрудничать друг с другом. Как только меня утвердят в качестве избранного президента, я приложу все свои силы к возрождению экономики и восстановлению средств к существованию людей", – сказал он.

Ким Мун Су признал поражение на пресс-конференции в штаб-квартире своей партии, заявив, что он "смиренно принимает выбор народа", и поздравил Ли Чжэ Мёна.