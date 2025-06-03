На выборах президента в Южной Корее победил кандидат от Демократической партии
Кандидат от либеральной Демократической партии Ли Чжэ Мён победил на внеочередных выборах президента Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News Agency.
После подсчета 100% голосов стало известно, что его оппонент Ким Мун Су от консервативной Партии власти народа набрал 41,5% голосов против 49,4% у Ли Чжэ Мёна.
В своей речи новоизбранный президент пообещал "победить мятеж" и не допустить "военного переворота", имея в виду попытку предыдущего президента Юн Сок Ёля ввести военное положение.
"Я выполню свою миссию по созданию мира, в котором будет восстановлена демократия, а народ будет уважаться как суверенный в демократической республике, где люди будут жить вместе и сотрудничать друг с другом. Как только меня утвердят в качестве избранного президента, я приложу все свои силы к возрождению экономики и восстановлению средств к существованию людей", – сказал он.
Ким Мун Су признал поражение на пресс-конференции в штаб-квартире своей партии, заявив, что он "смиренно принимает выбор народа", и поздравил Ли Чжэ Мёна.
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- 4 декабря в парламент внесли ходатайство об импичменте президенту. Объявить импичмент Юну удалось только 14 декабря со второй попытки.
- 26 января 2025 года прокуратура предъявила обвинение Юну в попытке государственного переворота. 4 апреля суд поддержал импичмент Юну и отстранил его от должности, а 14 апреля прошел суд над экс-президентом.
- 29 мая в Южной Корее начались досрочные выборы президента. Явка стала рекордной в истории страны.