В Южной Корее начался суд над бывшим президентом

Юн Сок Ёль (Фото: Ahn Young-Joon / EPA)

В понедельник, 14 апреля, бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль предстал перед судом по делу о введении военного положения в стране в декабре 2024 года. Об этом сообщило агентство Reuters.

На первом заседании Юн заявил, что его короткое оглашение военного положения в конце прошлого года "не было государственным переворотом".

В начале судебного разбирательства прокуроры представили свою версию, утверждая, что Юн не имел законных оснований для объявления военного положения, и обвинили его в попытке парализовать государственные институты, в частности парламент.

"Ответчик сделал невозможным выполнение полномочий конституционными учреждениями на основании незаконной декларации", — заявили в прокуратуре.

Юн, который был главным прокурором страны до того, как стал президентом, защищал себя в суде, долго выступал, чтобы опровергнуть обвинения прокуратуры.

"Военное положение – это не государственный переворот", — сказал Юн.

Он отрицал, что правительство было парализовано, и сказал, что военное положение нужно, чтобы предупредить людей о том, как большинство оппозиционной партии уничтожает правительство.

"Это было мирное послание военного положения нации. Я знал, что это военное положение закончится в течение полудня, дня", — добавил Юн.