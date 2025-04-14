В Южной Корее начался суд над бывшим президентом
В понедельник, 14 апреля, бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль предстал перед судом по делу о введении военного положения в стране в декабре 2024 года. Об этом сообщило агентство Reuters.
На первом заседании Юн заявил, что его короткое оглашение военного положения в конце прошлого года "не было государственным переворотом".
В начале судебного разбирательства прокуроры представили свою версию, утверждая, что Юн не имел законных оснований для объявления военного положения, и обвинили его в попытке парализовать государственные институты, в частности парламент.
"Ответчик сделал невозможным выполнение полномочий конституционными учреждениями на основании незаконной декларации", — заявили в прокуратуре.
Юн, который был главным прокурором страны до того, как стал президентом, защищал себя в суде, долго выступал, чтобы опровергнуть обвинения прокуратуры.
"Военное положение – это не государственный переворот", — сказал Юн.
Он отрицал, что правительство было парализовано, и сказал, что военное положение нужно, чтобы предупредить людей о том, как большинство оппозиционной партии уничтожает правительство.
"Это было мирное послание военного положения нации. Я знал, что это военное положение закончится в течение полудня, дня", — добавил Юн.
- 3 декабря 2024 года президент Южной Кореи объявил военное положение из-за якобы угрозы государственного переворота.
- Через несколько часов парламент страны единогласно поддержал резолюцию по отмене военного положения.
- 4 декабря в парламент внесли ходатайство об импичменте президенту. Объявить импичмент Юну удалось только 14 декабря со второй попытки.
- 26 января прокуратура предъявила обвинение Юну в попытке государственного переворота.
- 4 апреля Конституционный суд поддержал импичмент Юна и отстранил его от должности.