У Південній Кореї розпочався суд над колишнім президентом

Юн Сок Йоль (Фото: Ahn Young-Joon / EPA)

У понеділок, 14 квітня, колишній президент Південної Кореї Юн Сок Йоль постав перед судом у справі про запровадження воєнного стану в країні у грудні 2024 року. Про це повідомило агентство Reuters.

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На першому засіданні Юн заявив, що його коротке оголошення воєнного стану наприкінці минулого року "не було державним переворотом".

На початку судового розгляду прокурори представили свою версію, стверджуючи, що Юн не мав законних підстав для оголошення воєнного стану, і звинуватили його в спробі паралізувати державні інститути, зокрема парламент.

"Відповідач унеможливив виконання повноважень конституційними установами на підставі незаконної декларації", – заявили в прокуратурі.

Юн, який був головним прокурором країни до того, як став президентом, захищав себе в суді, довго виступав, щоб спростувати звинувачення прокуратури.

"Воєнний стан – це не державний переворот", – сказав Юн.

Він заперечував, що уряд був паралізований, і сказав, що воєнний стан потрібен, щоб попередити людей про те, як більшість опозиційної партії знищує уряд.

"Це було мирне послання воєнного стану нації. Я знав, що цей воєнний стан закінчиться протягом пів дня, дня", – додав Юн.