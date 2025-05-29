В Южной Корее досрочно голосуют за президента. Явка стала рекордной в истории страны
В Южной Корее 29 мая началось досрочное голосование на президентских выборах. Явка стала рекордной в истории страны, сообщают Yonhap и Reuters.
Досрочное голосование стартовало на более чем 3500 участках по всей Южной Корее. Отмечается, что к 11:00 по местному времени проголосовали более 3,1 млн человек – это 7% избирателей.
Официальное голосование пройдет 3 июня.
За пост президента Южной Кореи соревнуются шесть кандидатов. Кандидат от Демократической партии Ли Чже Мэн лидирует с поддержкой 49,2%. Его главный соперник Ким Мун Су из Партии народных властей имеет 36,8%. На третьем месте – Ли Чжун Сок из небольшой Новой реформаторской партии, которого поддерживают 10,3% избирателей.
- 3 декабря 2024 года тогдашний президент Южной Кореи объявил военное положение из-за якобы угрозы государственного переворота.
- Через несколько часов парламент страны единогласно поддержал резолюцию по отмене военного положения.
- 4 декабря в парламент внесли ходатайство об импичменте президенту. Объявить импичмент Юну удалось только 14 декабря со второй попытки.
- 26 января прокуратура предъявила обвинение Юну в попытке государственного переворота.
- 4 апреля Конституционный суд поддержал импичмент Юна и отстранил его от должности.
- 14 апреля прошел суд на Юном.