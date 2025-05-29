В Южной Корее разбился самолет ВМС – видео момента и последствия
Место происшествия (Фото: @WeatherMonitors/Х)

В Южной Корее разбился самолет Военно-морских сил, на борту которого находились четыре человека. Об этом сообщают Yonhap и The Washington Post.

Военные отметили, что самолет вылетел с базы в городе Похан на юго-востоке страны в 13.43 по местному времени, но по неизвестным причинам упал на землю. В Похане местные жители подтвердили, что видели падение самолета и слышали дальнейший взрыв. После этого на место выехали спасатели и пожарные.

Местная полиция подтвердила, что разбился военно-морской патрульный самолет, но пока неизвестно, есть ли погибшие или раненые.

По данным Yonhap, пожарные пытаются потушить огонь. Издание также опубликовало фото, где виден густой дым над холмами у промышленной зоны.

Місце падіння літака (Фото: Yonhap)
Место падения самолета (Фото: Yonhap)
  • 23 марта 2025 года сообщалось, что во время авиашоу West Coast Air Show в городе Салданья в Южной Африке пилот самолета, выполнявшего демонстрационный полет, потерял управление и разбился.
  • 7 апреля медицинский транспортный вертолет упал в море на юго-западе Японии, в результате чего погиб пациент и еще два человека.
  • 11 апреля в Нью-Йорке разбился экскурсионный вертолет, на борту которого находились пятеро испанских туристов и пилот. Все они погибли. Владелец вертолета, компания New York Helicopter Tours, прекратила свою деятельность.
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