В Южной Корее разбился самолет ВМС – видео момента и последствия
В Южной Корее разбился самолет Военно-морских сил, на борту которого находились четыре человека. Об этом сообщают Yonhap и The Washington Post.
Военные отметили, что самолет вылетел с базы в городе Похан на юго-востоке страны в 13.43 по местному времени, но по неизвестным причинам упал на землю. В Похане местные жители подтвердили, что видели падение самолета и слышали дальнейший взрыв. После этого на место выехали спасатели и пожарные.
На Новый patrol планы, несучи четырех людей, разрушенных на hore в юго-западном городе Поган на Thursday, authorities said. pic.twitter.com/bDRKD1yIDw— The Korea Herald 코리아헤럴드 (@TheKoreaHerald) May 29, 2025
Местная полиция подтвердила, что разбился военно-морской патрульный самолет, но пока неизвестно, есть ли погибшие или раненые.
По данным Yonhap, пожарные пытаются потушить огонь. Издание также опубликовало фото, где виден густой дым над холмами у промышленной зоны.
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