У Південній Кореї розбився літак ВМС – відео моменту та наслідки

У Південній Кореї розбився літак Військово-морських сил, на борту якого перебували чотири людини. Про це повідомляють Yonhap та The Washington Post.

Військові зазначили, що літак вилетів з бази у місті Похан на південному сході країни о 13:43 за місцевим часом, але з невідомих причин упав на землю. У Похані місцеві жителі підтвердили, що бачили падіння літака й чули подальший вибух. Після цього на місце виїхали рятувальники та пожежники.

A Navy patrol plane carrying four people crashed on a mountain in the southeastern city of Pohang on Thursday, authorities said. pic.twitter.com/bDRKD1yIDw