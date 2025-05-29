У Південній Кореї розбився літак ВМС – відео моменту та наслідки
У Південній Кореї розбився літак Військово-морських сил, на борту якого перебували чотири людини. Про це повідомляють Yonhap та The Washington Post.
Військові зазначили, що літак вилетів з бази у місті Похан на південному сході країни о 13:43 за місцевим часом, але з невідомих причин упав на землю. У Похані місцеві жителі підтвердили, що бачили падіння літака й чули подальший вибух. Після цього на місце виїхали рятувальники та пожежники.
A Navy patrol plane carrying four people crashed on a mountain in the southeastern city of Pohang on Thursday, authorities said. pic.twitter.com/bDRKD1yIDw— The Korea Herald 코리아헤럴드 (@TheKoreaHerald) May 29, 2025
Місцева поліція підтвердила, що розбився військово-морський патрульний літак, але поки що не відомо, чи є загиблі або поранені.
За даними Yonhap, пожежники намагаються загасити вогонь. Видання також опублікувало фото, де видно густий дим над пагорбами біля промислової зони.
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