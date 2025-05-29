У Південній Кореї достроково голосують за президента. Явка стала рекордною в історії країни

Виборці голосують за президента Південної Кореї (Фото: ЕРА/JEON HEON-KYUN)

У Південній Кореї 29 травня розпочалося дострокове голосування на президентських виборах. Явка стала рекордною в історії країни, повідомляють Yonhap та Reuters.

Дострокове голосування стартувало на понад 3500 дільницях у всій Південній Кореї. Зазначається, що до 11:00 за місцевим часом проголосували понад 3,1 млн людей – це 7% виборців.

Офіційне голосування відбудеться 3 червня.

За посаду президента Південної Кореї змагаються шість кандидатів. Кандидат від Демократичної партії Лі Чже Мен наразі лідирує з підтримкою 49,2%. Його головний суперник Кім Мун Су з Партії народної влади має 36,8%. На третьому місці – Лі Чжун Сок із невеликої Нової реформаторської партії, якого підтримують 10,3% виборців.