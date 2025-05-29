У Південній Кореї достроково голосують за президента. Явка стала рекордною в історії країни
У Південній Кореї 29 травня розпочалося дострокове голосування на президентських виборах. Явка стала рекордною в історії країни, повідомляють Yonhap та Reuters.
Дострокове голосування стартувало на понад 3500 дільницях у всій Південній Кореї. Зазначається, що до 11:00 за місцевим часом проголосували понад 3,1 млн людей – це 7% виборців.
Офіційне голосування відбудеться 3 червня.
За посаду президента Південної Кореї змагаються шість кандидатів. Кандидат від Демократичної партії Лі Чже Мен наразі лідирує з підтримкою 49,2%. Його головний суперник Кім Мун Су з Партії народної влади має 36,8%. На третьому місці – Лі Чжун Сок із невеликої Нової реформаторської партії, якого підтримують 10,3% виборців.
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- За кілька годин парламент країни одноголосно підтримав резолюцію щодо скасування воєнного стану.
- 4 грудня до парламенту внесли клопотання про імпічмент президенту. Оголосити імпічмент Юну вдалося лише 14 грудня з другої спроби.
- 26 січня прокуратура висунула обвинувачення Юну у спробі державного перевороту.
- 4 квітня Конституційний суд підтримав імпічмент Юна та усунув його з посади.
- 14 квітня відбувся суд на Юном.