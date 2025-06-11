Армия Южной Кореи приостановила трансляции через громкоговоритель на границе с КНДР
В среду, 11 июня, армия Южной Кореи приостановила трансляцию пропаганды через громкоговорители вдоль границы с КНДР на фоне намерений администрации нового президента возобновить связи с Пхеньяном. Об этом сообщило агентство Yonhap.
Военные возобновили пропагандистские трансляции в июне 2024 года в ответ на неоднократные запуски Северной Кореей воздушных шаров с мусором через границу. Через год трансляции были приостановлены.
"Это решение было принято в рамках усилий по выполнению обещания по восстановлению межкорейского доверия и мира на Корейском полуострове", — заявил представитель Объединенного комитета начальников штабов (JCS).
Чиновник добавил, что агитационная кампания приостановлена в соответствии с "приказом сверху".
Этот шаг состоялся только через неделю после инаугурации президента Южной Кореи Ли Чже Мьона, который пообещал приостановить кампании с листовками и трансляциями через громкоговорители, стремясь улучшить отношения между Сеулом и Пхеньяном.
Ранее на этой неделе в JCS сообщили, что приостановка трансляций вдоль границы будет зависеть от действий Северной Кореи, в то же время отметив, что трансляции проходят "гибко, согласно стратегической и оперативной ситуации".
- 26 мая Ли назвал Китай важным торговым партнером, имеющим "ключевое влияние" на безопасность Корейского полуострова.
- 10 июня он попросил лидера Китая "сыграть конструктивную роль" в денуклеаризации Корейского полуострова.