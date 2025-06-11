Армия Южной Кореи приостановила трансляции через громкоговоритель на границе с КНДР

Граница (Иллюстративное фото: Yonhap/EPA)

В среду, 11 июня, армия Южной Кореи приостановила трансляцию пропаганды через громкоговорители вдоль границы с КНДР на фоне намерений администрации нового президента возобновить связи с Пхеньяном. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Военные возобновили пропагандистские трансляции в июне 2024 года в ответ на неоднократные запуски Северной Кореей воздушных шаров с мусором через границу. Через год трансляции были приостановлены.

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"Это решение было принято в рамках усилий по выполнению обещания по восстановлению межкорейского доверия и мира на Корейском полуострове", — заявил представитель Объединенного комитета начальников штабов (JCS).

Чиновник добавил, что агитационная кампания приостановлена в соответствии с "приказом сверху".

Этот шаг состоялся только через неделю после инаугурации президента Южной Кореи Ли Чже Мьона, который пообещал приостановить кампании с листовками и трансляциями через громкоговорители, стремясь улучшить отношения между Сеулом и Пхеньяном.

Ранее на этой неделе в JCS сообщили, что приостановка трансляций вдоль границы будет зависеть от действий Северной Кореи, в то же время отметив, что трансляции проходят "гибко, согласно стратегической и оперативной ситуации".

26 мая Ли назвал Китай важным торговым партнером, имеющим "ключевое влияние" на безопасность Корейского полуострова.

10 июня он попросил лидера Китая "сыграть конструктивную роль" в денуклеаризации Корейского полуострова.