КНДР слідом за Південною Кореєю зупинила трансляції через гучномовець на кордоні
Північна Корея слідом за Південною другий день поспіль припиняє трансляцію шумів через гучномовці на кордоні. Про це повідомляє Yonhap News Agency з посиланням на інформацію військових.
КНДР не видає гучних звуків у бік Сеула з 11 червня. Це сталося після того, як новий президент Південної Кореї наказав призупинити трансляції через гучномовці, щоб послабити напругу та відновити довіру між країнами.
"Ніяких змін у ситуації немає. Наші військові уважно стежать за пересуваннями північнокорейських військових", – сказав військовий чиновник, відповідаючи на питання про можливе відновлення кампанії Пхеньяну з гучного зв'язку.
Трансляції шумів на кордоні з КНДР через гучномовці з боку Сеула відновилися у червні 2024 року у відповідь на запуск куль зі сміттям.
- 26 травня повідомлялося, що у Південній Кореї хочуть відновити гарячу лінію з Північною Кореєю.
- 11 червня армія Південної Кореї призупинила трансляції через гучномовець на кордоні з КНДР.