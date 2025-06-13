КНДР слідом за Південною Кореєю зупинила трансляції через гучномовець на кордоні

Кордон Південної Кореї та КНДР (Фото: en.yna.co)

Північна Корея слідом за Південною другий день поспіль припиняє трансляцію шумів через гучномовці на кордоні. Про це повідомляє Yonhap News Agency з посиланням на інформацію військових.

КНДР не видає гучних звуків у бік Сеула з 11 червня. Це сталося після того, як новий президент Південної Кореї наказав призупинити трансляції через гучномовці, щоб послабити напругу та відновити довіру між країнами.

"Ніяких змін у ситуації немає. Наші військові уважно стежать за пересуваннями північнокорейських військових", – сказав військовий чиновник, відповідаючи на питання про можливе відновлення кампанії Пхеньяну з гучного зв'язку.

Трансляції шумів на кордоні з КНДР через гучномовці з боку Сеула відновилися у червні 2024 року у відповідь на запуск куль зі сміттям.