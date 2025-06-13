КНДР вслед за Южной Кореей остановила трансляции через громкоговоритель на границе

Граница Южной Кореи и КНДР (Фото: en.yna.co)

Северная Корея вслед за Южной второй день подряд приостанавливает трансляцию шумов через громкоговорители на границе. Об этом сообщает Yonhap News Agency со ссылкой на информацию военных.

КНДР не издает громких звуков в сторону Сеула с 11 июня. Это произошло после того, как новый президент Южной Кореи приказал приостановить трансляции через громкоговорители, чтобы ослабить напряжение и восстановить доверие между странами.

"Никаких изменений в ситуации нет. Наши военные внимательно следят за передвижениями северокорейских военных", – сказал военный чиновник, отвечая на вопрос о возможном возобновлении кампании Пхеньяна по громкой связи.

Трансляции шумов на границе с КНДР через громкоговорители со стороны Сеула возобновились в июне 2024 года в ответ на запуски шаров с мусором.