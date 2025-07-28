Северная Корея официально отвергла попытки Сеула наладить отношения: Нечего обсуждать

Ким Ё Джон (Фото: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

Северная Корея не заинтересована ни в какой политике или предложениях по примирению со стороны Южной Кореи. Об этом заявила сестра лидера КНДР и высокопоставленный чиновник правящей партии Ким Ё Чжон, передает KCNA.

Это первый ответ КНДР на мирные инициативы нового президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна. В Пхеньяне считают, что он ничем не отличается от "враждебно настроенного" предшественника Юн Сок Ёля.

"Если Южная Корея рассчитывает обратить вспять все последствия (своих действий) несколькими сентиментальными словами, то большего просчета быть не может. Другими словами, это даже не заслуживает нашей оценки", – сказала сестра Ким Чен Ына.

Она заявила, что КНДР не интересует любая политика или предложения от Сеула и страна не намерена садиться за стол переговоров. И это официальная позиция страны, которая впервые озвучена после действий со стороны Юга на примирение с Севером.

"Нам нечего обсуждать. Отношения КНДР и РК необратимо вышли за рамки концепции однородности", – подчеркнула Ким Ё Чжон.

В Министерстве по делам объединения Южной Кореи отреагировали и заявили, что подобные высказывания показывают, что "стена недоверия очень высокая из-за враждебной и конфронтационной политики последних нескольких лет". Сеул намерен продолжить прилагать усилия по примирению и сотрудничеству, сказал на брифинге представитель министерства Ку Бен Сам.