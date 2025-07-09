Южная Корея вернула КНДР шестерых человек, спасенных в море

КНДР не ответила на сообщения Сеула, но направила свои суда к месту обмена

Лодка с северокорейцами (Фото: Ministry of Unification/Yonhap)

Южная Корея репатриировала в Северную Корею шестерых граждан, которые с начала 2025 года были спасены после того, как незаконно пересекли морскую границу. Об этом сообщило Министерство по делам объединения, передает Yonhap.

Двое рыбаков из КНДР были спасены в марте после того, как их отнесло в южнокорейскую часть Желтого моря. В мае произошел аналогичный случай, но с четырьмя рыбаками и в Восточном море. Все они неоднократно выражали желание вернуться в КНДР.

Всех шестерых направили к северной демаркационной линии на одном из спасенных суден, которое было отремонтировано в Южной Корее.

Представитель министерства Ку Бён Сам сослался на гуманитарные соображения в вопросе репатриации граждан КНДР. Вместе с тем Северная Корея не отреагировала на попытки Южной Кореи организовать репатриацию своих граждан.

Сеул уведомил через канал UNC КНДР о месте и времени репатриации. Корабли Пхеньяна прибыли в указанное место, но без предварительного уведомления и ответа.

"Репатриация прошла бы гораздо более гладко и оперативно, если бы две Кореи поддерживали тесный контакт и связь", – сказал представитель министерства.

Судно с гражданами КНДР самостоятельно направилось к двум северокорейским кораблям, включая патрульный, которые ждали на другой стороне демаркационной линии.

Морской маршрут был выбран, чтобы избежать напряженности на фоне отсутствия реакции со стороны КНДР в районе деревни Пханмунджон, где заключено межкорейское перемирие.