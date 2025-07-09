Південна Корея повернула КНДР шістьох людей, врятованих у морі

КНДР не відповіла на повідомлення Сеула, але спрямувала свої судна до місця обміну

Човен із північнокорейцями (Фото: Ministry of Unification/Yonhap)

Південна Корея репатріювала до Північної Кореї шістьох громадян, які з початку 2025 року були врятовані після того, як незаконно перетнули морський кордон. Про це повідомило Міністерство у справах об'єднання, передає Yonhap.

Двоє рибалок із КНДР були врятовані у березні після того, як їх віднесло до південнокорейської частини Жовтого моря. У травні стався аналогічний випадок, але з чотирма рибалками та у Східному морі. Усі вони неодноразово висловлювали бажання повернутися до КНДР.

Усіх шістьох відправили до північної демаркаційної лінії на одному з врятованих суден, яке було відремонтовано у Південній Кореї.

Представник міністерства Ку Бьон Сам послався на гуманітарні міркування щодо репатріації громадян КНДР. Водночас Північна Корея не відреагувала на спроби Південної Кореї організувати репатріацію своїх громадян.

Сеул повідомив через канал UNC КНДР про місце та час репатріації. Кораблі Пхеньяна прибули у вказане місце, але без попереднього повідомлення та відповіді.

"Репатріація була б набагато гладшою й оперативнішою, якби дві Кореї підтримували тісний контакт та зв'язок", – сказав представник міністерства.

Судно з громадянами КНДР самостійно попрямувало до двох північнокорейських кораблів, включно з патрульним, які чекали з іншого боку демаркаційної лінії.

Морський маршрут був обраний, щоб уникнути напруженості на тлі відсутності реакції з боку КНДР в районі села Пханмунджон, де укладено міжкорейське перемир'я.