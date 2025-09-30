Силы беспилотных систем поразили четыре северокорейские САУ "Коксан" на фронте – видео
Операторы дронов 412 полка Nemesis поразили четыре северокорейские самоходные артиллерийские установки "Коксан". Об этом сообщили Силы беспилотных систем.
САУ обнаружили в двух областях – Луганской и Запорожской. Одна из установок была поражена во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны, две САУ удалось уничтожить.
Военные отметили, что КНДР передала установки России как военную помощь для наращивания артиллерийских возможностей в условиях значительных потерь российской артиллерии на фронте в Украине.
170-мм САУ "Коксан" является одной из самых дальнобойных ствольных артиллерийских систем в мире. Ее скорострельность составляет один-два выстрела за пять минут. В апреле 2025 года Bild сообщал, что Северная Корея передала России примерно 200 таких САУ различных модификаций (М1989 и М1991).
- 23 сентября стало известно, что Силы беспилотных систем "инновационным решением" уничтожили установку "Тор-М2" россиян и повредили еще одну на общую сумму $50 млн.
- 25 сентября операторы дронов атаковали газораспределительные станции россиян в Луганской области. В результате атаки Луганская ТЭС начала работать на угле.
