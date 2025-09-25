Операторы дронов атаковали газораспределительные станции россиян в Луганской области
Бойцы Сил беспилотных систем в ночь на 25 сентября атаковали газораспределительные станции во временно оккупированной Луганской области. Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр).
Операторы дронов 14 полка СБС ударили по газораспределительной станции "Счастье", в результате чего Луганская тепловая электростанция перешла в вынужденный режим работы на угле.
Также удары были нанесены по ГРС "Северодонецк" во временно оккупированном городе Северодонецк. Как отметил Мадьяр, это критически важная для химической промышленности оккупантов станция, которая отвечает за поставки газа на местный завод "Азот" и не только.
Под атакой была и ГРС Новопсков.
- 23 сентября операторы дронов "инновационным решением" уничтожили установку "Тор-М2" россиян и повредили еще одну.
- 24 сентября дроны СБУ поразили НПЗ "Газпрома" в Башкортостане второй раз за неделю, сообщил ЛИГА.net собеседник в Службе.
