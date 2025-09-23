На фронте "инновационным решением" уничтожили установку Тор-М2 россиян, еще одну повредили
На фронте операторы дронов поразили два зенитно-ракетных комплекса россиян "Тор-М2" стоимостью $50 млн, использовав "инновационное решение", которое держат в секрете. Об этом сообщили Силы беспилотных систем.
Поражены они были силами операторов 412-го полка Nemesis СБС на одном из активных направлений фронта. Вследствие ударов одна установка ЗРК была уничтожена, а вторая получила серьезные повреждения.
"Операторы 412-го полка осуществили очередной "ППОцид" противника, использовав инновационное решение, детали работы которого не разглашаются", – отметили в Силах беспилотных систем.
Установка "Тор-М2" – это зенитно-ракетный комплекс малого радиуса действия, который россияне применяют в составе эшелонированной противовоздушной обороны для прикрытия войск и объектов от ударов украинских самолетов, ракет и БпЛА, а также для защиты систем ПВО С-300 и С-400.
Комплекс способен перехватывать воздушные цели в радиусе до 15 км. Стоимость одной установки около $25 млн.
- 14 сентября спецназовцы ГУР поразили "Бук-М3" оккупантов в Запорожской области.
- 21 сентября стало известно, что разведка поразила российские вертолеты Ми-8 и дорогостоящую РЛС во временно оккупированном Крыму.
- 22 сентября сообщалось, что Силы спецопераций поразили С-400 россиян в Калужской области и РЛС комплекса "Триумф".
