На фронте "инновационным решением" уничтожили установку Тор-М2 россиян, еще одну повредили

Стоимость одной вражеской установки составляет около $25 млн, как именно они были уничтожены – не разглашается

Тор-М2 (Иллюстративное фото: ресурсы оккупантов)

На фронте операторы дронов поразили два зенитно-ракетных комплекса россиян "Тор-М2" стоимостью $50 млн, использовав "инновационное решение", которое держат в секрете. Об этом сообщили Силы беспилотных систем.

Поражены они были силами операторов 412-го полка Nemesis СБС на одном из активных направлений фронта. Вследствие ударов одна установка ЗРК была уничтожена, а вторая получила серьезные повреждения.

"Операторы 412-го полка осуществили очередной "ППОцид" противника, использовав инновационное решение, детали работы которого не разглашаются", – отметили в Силах беспилотных систем.

Установка "Тор-М2" – это зенитно-ракетный комплекс малого радиуса действия, который россияне применяют в составе эшелонированной противовоздушной обороны для прикрытия войск и объектов от ударов украинских самолетов, ракет и БпЛА, а также для защиты систем ПВО С-300 и С-400.

Комплекс способен перехватывать воздушные цели в радиусе до 15 км. Стоимость одной установки около $25 млн.