Силы спецопераций поразили С-400 россиян в Калужской области
Силы обороны поразили российский зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф" в тылу врага. Об этом сообщило командование Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.
В ночь на 5 сентября группа CCO проводила специальную разведку, в ходе которой обнаружила комплекс С-400 в Калужской области России.
После получения визуального подтверждения объекта, операторами были переданы данные для нанесения удара.
В результате ударные дроны Сил специальных операций поразили одну пусковую установку и радиолокационную станцию российского "Триумфа".
С-400 – это российский ЗРК большого и среднего радиуса действия, модернизированная версия С-300, принятая на вооружение в 2007 году. Комплекс разработан конструкторским бюро "Алмаз".
Создан для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения – самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, установщиков помех, самолетов радиолокационного дозора и наведения и других.
Дальность обнаружения цели – 600 км, максимальная высота поражения цели – 30 км.
- Силы обороны активно уничтожают системы ПВО и радиолокационные станции россиян на временно оккупированных территориях и в регионах государства-агрессора. В частности, в июне ГУР поразило пусковую установку С-400 в Крыму.
- 14 сентября спецназовцы ГУР поразили "Бук-М3" оккупантов в Запорожской области.
