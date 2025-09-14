Бойцы Главного управления разведки поразили российский комплекс противовоздушной обороны "Бук-М3", сообщили в пресс-службе ведомства.

"14 сентября 2025 года спецназовцы ГУР обнаружили и нанесли успешное огневое поражение зенитно-ракетному комплексу 9К317М "Бук-М3" российских захватчиков", – говорится в сообщении.

Читайте также Как попасть в разведку: пошаговый гид

По данным ГУР, защитники обнаружили и нанесли успешное поражение российскому "Буку" вблизи населенного пункта Александровка на временно оккупированной части Запорожской области.

Стоимость одного ЗРК "Бук-М3" оккупантов составляет $40-50 млн.

СПРАВКА По заявлениям оккупантов, комплекс способен поражать воздушные цели, летящие со скоростью до трех километров в секунду на расстояниях от 2,5 до 70 км и высотах от 15 м до 35 км. Следует заметить, что россияне регулярно По заявлениям оккупантов, комплекс способен поражать воздушные цели, летящие со скоростью до трех километров в секунду на расстояниях от 2,5 до 70 км и высотах от 15 м до 35 км. Следует заметить, что россияне регулярно завышают показатели своего оружия