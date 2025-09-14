ГУР и ССО атаковали железнодорожную логистику РФ. Ликвидированы "росгвардейцы" – источник

В результате комбинированной атаки в РФ также остановлено более 15 поездов и уничтожены топливные цистерны

Бойцы Главного управления Минобороны разведки и Силы спецопераций осуществили операцию по прекращению железнодорожного сообщения по направлению Орел-Курск и Санкт-Петербург-Псков. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в ГУР.

По информации собеседника, накануне на железнодорожном перегоне Малоархангельск-Глазуновка сотрудниками РЖД были обнаружены неизвестные мины.

К указанному месту россияне вызвали инженерный расчет спецподразделения Росгвардии. Однако во время неудачного разминирования произошел подрыв, в результате которого двое российских "росгвардейцев" ликвидированы, а один получил минно-взрывную ампутацию обеих нижних конечностей.

В результате взрыва по состоянию на 22:00 13 сентября остановлено железнодорожное сообщение федерального значения, задерживаются более 15 поездов в обоих направлениях.

Диверсию на железной дороге подтвердил и губернатор Андрей Кличков, а местные жители публикуют кадры пожара.

Еще одна атака совершена в ночь на 14 сентября. Около 02:30 произошел подрыв железнодорожного сообщения Санкт-Петербург – Псков на перегоне Строганово-Мшинская.

Там в результате атаки сошел с рельсов локомотив и уничтожено 15 топливных цистерн вместе с горючим.

Как отметил собеседник в ГУР, операции осуществлены совместно с подразделениями Сил Обороны Украины.

"Эти железнодорожные ветки являются критически важными логистическими звеньями в снабжении оккупационных войск на Харьковском и Сумском направлениях. В результате разрушения железнодорожной инфраструктуры на этих участках, россияне почувствуют значительные осложнения в логистике, что в свою очередь существенно отразится на их способности осуществлять активные действия против украинских Сил Обороны", – подчеркнул собеседник в украинской разведке.

Фото: пропагандистские медиа

