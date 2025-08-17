В России беспилотники атаковали железнодорожную станцию в Воронежской области

В результате атаки была повреждена линия электропередач, из-за чего движение поездов было остановлено

Станция Лиски (Фото: российские социальные сети)

В ночь на 17 августа несколько районов Воронежской области России подверглись атаке беспилотников, в результате чего была повреждена железнодорожная станция и возник пожар на газопроводе. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.

Гусев предупредил об опасности атаки беспилотников накануне вечером. Позже он сообщил, что над Воронежем якобы сбито несколько дронов, обломки которых повредили окна в нескольких квартирах жилого дома.

Он добавил, что опасность беспилотников сохраняется для Воронежа, Острогожского и Лискинского районов области.

Ранним утром Гусев написал, что в одном из муниципалитетов "в результате падения обломков беспилотника" повреждена линия электропередач на железнодорожной станции и задержано движение "нескольких поездов".

По его словам, в том же районе произошел пожар в магазине и на вещевом рынке.

В социальных сетях пользователи сообщили, что была атакована железнодорожная станция города Лиски, где находится крупный узел Юго-Восточной железной дороги России.

В еще одном муниципалитете, по данным Гусева, "ликвидируется возгорание газовой трубы".

