Дроны атаковали Волгоградскую область: тушат пожар в районе железнодорожного узла – видео

Пожар после атаки (скриншот видео оккупантов)

В Волгоградской области России пожаловались на атаку дронов в ночь на 4 августа. Из-за вероятного поражения железнодорожного узла ограничили движение поездов, но губернатор области Андрей Бочаров заявил о якобы "неразорвавшемся дроне".

По его словам, БпЛА якобы атаковали объекты транспортно-энергетической сферы, но никто не пострадал.

В Иловлинском районе, по словам Бочарова, "обломки дрона" перебили высоковольтный провод и лишили жителей рабочего поселка Иловля и других населенных пунктов электроэнергии. Ведутся восстановительные работы. Также якобы загорелась сухая трава, пожар устраняют.

Губернатор заявил, что во Фролово загорелось техническое здание на станции Арчеда и выбиты стекла в двух прилегающих жилых домах. При этом пассажирская инфраструктура вокзала якобы не пострадала, но все равно временно ограничено движение поездов на этой станции.

Бочаров объяснил это тем, что на путях находится якобы "неразорвавшийся дрон", который пытаются ликвидировать саперы. Сами пути якобы не повреждены.

В сети публикуют кадры удара дрона на железнодорожный узел во Фролово и пожара, который возник после. Местные сообщают, что якобы сгорели релейные шкафы и станция Арчеда осталась без управления. Повреждена и диспетчерская на территории вокзала.