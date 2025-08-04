Дрони атакували Волгоградську область: виникла пожежа в районі залізничного вузла – відео

Пожежа після атаки (скриншот відео окупантів)

У Волгоградській області Росії поскаржилися на атаку дронів в ніч проти 4 серпня. Через імовірне ураження залізничного вузла обмежили рух поїздів, але губернатор області Андрій Бочаров заявив про дрон, який нібито "не розірвався".

За його словами, БпЛА нібито атакували об'єкти транспортно-енергетичної сфери, але ніхто не постраждав.

В Іловлинському районі, за словами Бочарова, "уламки дрона" перебили високовольтний дріт і позбавили жителів робочого селища Іловля та інших населених пунктів електроенергії. Тривають відновлювальні роботи. Також нібито загорілася суха трава, пожежу ліквідовують.

Губернатор заявив, що у Фроловому загорілася технічна будівля на станції Арчеда і вибито шибки у двох прилеглих житлових будинках. Водночас пасажирська інфраструктура вокзалу нібито не постраждала, але все одно тимчасово обмежено рух поїздів на цій станції.

Бочаров пояснив це тим, що на шляхах лежить нібито "дрон, що не розірвався", який намагаються ліквідувати сапери. Самі колії нібито не пошкоджені.

У мережі публікують кадри удару дрона на залізничний вузол у Фроловому та пожежі, яка виникла після. Місцеві повідомляють, що нібито згоріли релейні шафи і станція Арчеда залишилася без управління. Пошкоджено й диспетчерську на території вокзалу.